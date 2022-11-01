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Угрожал продавцу ножом. В Омске молодой мужчина ограбил магазин ради пива

1 ноября 07:50
Фото: 1MI
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Омича отправили под домашний арест за вооруженное ограбление магазина

Хотел выпить еще пива и вернуть долг. В Омске задержали разбойного грабителя, угрожавшего скальпелем пожилой женщине.

Как сообщает пресс-служба УМВД Омской области, полицейские Октябрьского округа раскрыли по горячим следам разбойное нападение.

В отдел полиции № 6 УМВД г. Омска позвонили из торгового павильона на Космическом проспекте. 61-летняя омичка рассказала, что рано утром в магазин вошел мужчина в маске и потребовал отдать все наличные деньги. Угрожал предметом, похожим на нож. Женщина отдать деньги отказалась, тогда нападавший сам открыл кассу и забрал около 5 тыс. рублей.

На месте происшествия прибывшие полицейские опросили продавца подробнее, получили от нее описание одежды злоумышленника и направление, в котором тот скрылся.

По горячим следам задержали 22-летнего омича у него дома в Октябрьском округе. На допросе он рассказал, что накануне выпивал с девушкой. Утром, будучи еще пьяным, взял дома скальпель и отправился в торговый павильон.

Деньги омич потратил на 10 л. пива, вернул долг в 1 тыс. рублей, а «сдачу» отдал возлюбленной. Скальпель выбросил, скрываясь с места преступления.

Скальпель следователи нашли и приобщили к материалам уголовного дела по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Самого разбойника отправили под домашний арест. Ранее он судим не был, сейчас ему грозит срок до 8 лет. На допросе он рассказал, что хотел напугать продавца:

Продавцы магазинов, к сожалению, нередко подвергаются нападениям ради нескольких тысяч из кассы:

Угрожал ножом и связал руки. Омич вынес из алкогольного магазина выручку
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#Дарья Зыкова#Видео#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Разбой#Нападение#Продавец#Нож#Пиво
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