Угрожал продавцу ножом. В Омске молодой мужчина ограбил магазин ради пива

В отдел полиции № 6 УМВД г. Омска позвонили из торгового павильона на Космическом проспекте. 61-летняя омичка рассказала, что рано утром в магазин вошел мужчина в маске и потребовал отдать все наличные деньги. Угрожал предметом, похожим на нож. Женщина отдать деньги отказалась, тогда нападавший сам открыл кассу и забрал около 5 тыс. рублей.