Мы в ответе за тех, кого приручили. Питбулю в Омске достался невоспитанный хозяин

Покусанный омич обратился за медицинской помощью, лечился долго, потому что на препараты для профилактики бешенства у омича выявилась аллергия. Кроме того, после нападения не оправился до настоящего времени от потрясения. Попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и расходы на лечение.