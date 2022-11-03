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Мы в ответе за тех, кого приручили. Питбулю в Омске достался невоспитанный хозяин

3 ноября 12:03
Фото: 1MI
иллюстрация: стаффордширский терьер

В Омске питбуль покусал 80-летнего мужчину

Не берите собаку сложной породы, если не готовы заботиться о безопасности окружающих. В Омске питбуль напал на дедушку.

Пресс-служба Советского районного суда сообщила о рассмотрении дела, связанного с нападением бойцовской собаки. Вопрос стоял о взыскании денег на лечение и компенсации морального вреда. Ответчиком был хозяин питбуля, покусавшего пожилого человека.

80-летний омич обратился в суд с иском. Сказал, что на него напала собака бойцовской породы «питбуль». Собаку выгуливали без намордника. Притом, выгуливал не сам хозяин, а его родственник.

Покусанный омич обратился за медицинской помощью, лечился долго, потому что на препараты для профилактики бешенства у омича выявилась аллергия. Кроме того, после нападения не оправился до настоящего времени от потрясения. Попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда и расходы на лечение.

Суд пришел к выводу, что для взыскания с ответчика денежной компенсации имеются все основания. Учтен был преклонный возраст истца. Приняты во внимание показания свидетеля, который заявил, что эту собаку всегда выгуливали без намордника, а хозяин на замечания соседей не реагировал.

Поскольку хозяин собаки не обеспечил безопасность окружающих, а порода собаки относится к потенциально опасным, суд удовлетворил требования истца полностью. Недобросовестному хозяину придется как лечение оплатить, так и моральный вред.

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#Суд#Новости#Омск#Собака#Укус#Компенсация морального вреда#Лечение#Дарья Зыкова
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