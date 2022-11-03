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Бурный ноябрь. На Омск надвигаются несколько магнитных бурь

3 ноября 08:27
Фото: Город55
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В ноября омичей ждут очередные магнитные бури

Ожидаются три магнитных бури.

Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения сообщает о надвигающихся магнитных бурях.

Первая буря с индексом 5 Kp ожидается 10 ноября, затем магнитосфера еще два дня будет в возбужденном состоянии.

Вторую магнитную бурю прогнозируют на 18 ноября. Ей присвоили статус слабой бури, поскольку индекс снова не превысит 5 Kp.

А последняя третья буря ожидается в конце месяца — 25 ноября. Перед этим магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а по окончании стабилизируется и будет спокойна.

Фото: tesis.xras.ru
#Магнитная буря#Солнце#Активность на солнце#Юлия Бармина
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