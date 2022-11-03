Бурный ноябрь. На Омск надвигаются несколько магнитных бурь

Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения сообщает о надвигающихся магнитных бурях.
Первая буря с индексом 5 Kp ожидается 10 ноября, затем магнитосфера еще два дня будет в возбужденном состоянии.
Вторую магнитную бурю прогнозируют на 18 ноября. Ей присвоили статус слабой бури, поскольку индекс снова не превысит 5 Kp.
А последняя третья буря ожидается в конце месяца — 25 ноября. Перед этим магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а по окончании стабилизируется и будет спокойна.