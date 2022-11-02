Первый винодельческий форум пройдет под девизом «Новая эра российского виноделия»

Председатель правления Ассоциации «ФСРО виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев отметил, что уникальное расположение нашей страны в нескольких климатических поясах способствует организации масштабной сети отечественного виноделия. На площадке форума будут обсуждаться возможности для систематизации всех наработанных знаний о переработке сырья и выпуске готового продукта, а также его дальнейшего продвижения и дистрибуции. Кроме того, в планах формирование дорожной карты развития независимого и уникального игрока на международной арене.