Первый винодельческий форум пройдет под девизом «Новая эра российского виноделия»

Анонсированная программа включает в себя порядка 20 мероприятий, которые будут проходить на нескольких дискуссионных площадках. Как сообщает newsnn.ru, отечественные представители индустрии, ученые, предприниматели и регуляторы рынка будут вести дискуссии относительно самых злободневных вопросов развития российского виноградарства и виноделия. Обсуждаться будут логистика, дистрибуция и ритейл, популяризация российского вина и наращивание объемов продажи на внутреннем и международном рынках, кадровые и правовые нюансы функционирования винодельческой отрасли.
Ряд сессий будет посвящен особенностям развития винного туризма, модернизации инструментов продажи винной продукции в условиях современной рыночной экономики, роли науки в совершенствовании технологий винного производства.
На первый день форума запланирован Саммит виноградарей и виноделов РФ. Приглашенные гости будут обсуждать возможности увеличения качества российского вина, технологии информационного продвижения продукции виноделов и дальнейшие перспективы отрасли. Помимо этого, на полях Первого Российского винодельческого форума пройдет презентация национального каталога российских вин проверенного качества – «Винного гида» АНО «Российской системы качества».
В дни форума на площадках будет выставлена экспозиция российских производителей вина, где запланировано проведение дегустаций и мастер-классов от самых авторитетных виноделов, а эксперты проведут лекции, обобщив свой опыт взаимодействия с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ритейле.
Председатель правления Ассоциации «ФСРО виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев отметил, что уникальное расположение нашей страны в нескольких климатических поясах способствует организации масштабной сети отечественного виноделия. На площадке форума будут обсуждаться возможности для систематизации всех наработанных знаний о переработке сырья и выпуске готового продукта, а также его дальнейшего продвижения и дистрибуции. Кроме того, в планах формирование дорожной карты развития независимого и уникального игрока на международной арене.
Организацией форума занимается Фонд Росконгресс, а информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.