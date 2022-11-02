Карелия намерена стать первым регионом по обучению медиков для отправления в зону СВО

Старт проекта, организованного карельским реготделением «Единой России», запланирован на 7 ноября, обучение будет проходить на базе Республиканского перинатального центра. Как сообщает karelinform.ru, в статусе партнера инициативы выступает Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова. Об этом Элиссан Шандалович рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что сегодня как никогда ощущается необходимость подготовки медиков для оказания квалифицированной помощи в зоне ведения военных действий. Одной из причин этого стало закрытие в российских университетах военных кафедр. Для того, чтобы помощь являлась максимально эффективной, врачи должны иметь определенный уровень знаний и умений, пройти особую подготовку.
За 14 дней планируется обучить около 50 врачей Карелии — анестезиологов, хирургов, терапевтов и др. Многие участники являются руководителями медучреждений, как в столице республики, так и в ее районах.
Председатель Законодательного собрания Карелии поблагодарил за содействие в запуске такой значимой инициативы замглавы Военно-медицинской академии по учебной работе Руслана Макиева, декана факультета подготовки и усовершенствования гражданских врачей Вячеслава Попова, регионального министра здравоохранения Михаила Охлопкова и замглавы Карелии Игоря Корсакова. Депутат выразил надежду, что к участию в проекте в скором времени присоединятся и другие субъекты РФ.
Шандалович является депутатом карельского Заксобрания уже 11 лет. И уже шесть лет он его председатель. Кроме того, он заслуженный врач республики, а в 2019 году получил медаль «За заслуги перед Республикой Карелия».
Элиссан Шандалович является выпускником медицинского факультета Петрозаводского государственного университета по специальности «лечебное дело». До 1991 года он трудился анестезиологом в центральной районной больнице Медвежьегорска, а позже стал ее главврачом. В 1997 году закончил обучение на факультете экономики ПГУ по направлению «менеджмент». В период 2009–2016 годов занимал должность главврача Республиканской больницы имени В. А. Баранова.