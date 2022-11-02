Карелия намерена стать первым регионом по обучению медиков для отправления в зону СВО

Он отметил, что сегодня как никогда ощущается необходимость подготовки медиков для оказания квалифицированной помощи в зоне ведения военных действий. Одной из причин этого стало закрытие в российских университетах военных кафедр. Для того, чтобы помощь являлась максимально эффективной, врачи должны иметь определенный уровень знаний и умений, пройти особую подготовку.