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«Что-то огненное». В небе над Омском появился неизвестный летающий объект

2 ноября 05:51
Фото: предоставлено Городу55

Омичи заметили в небе необычный космический объект

Читательница рассказала Городу55, что увидела нечто неизвестное сегодня утром.

В редакцию Города55 обратилась читательница, которая рассказала, что заметила в небе непонятный космический объект. Омичка ехала по улице 70 лет Октября в районе «Фестиваля», когда увидела необычное явление.

«То ли космический мусор, то ли хвост от чего-то, то ли ещё что-то, но непонятно что. Что-то огненное», — рассказала Городу55 читательница.

По словам омички, объект летел очень близко к земле. Что это было на самом деле — неизвестно.

Отметим, сегодня в промежутке с 9:00 до 12:00 по московскому времени на космодроме Плесецк произойдет запуск ракеты-носителя «Союз-2» с военным спутником. Резервными датами пуска назначили 3, 4 и 5 ноября.

Видео: предоставлено Городу55
#Вероника Жукова#Видео#Общество#Новости#Омск#Космос
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