«Что-то огненное». В небе над Омском появился неизвестный летающий объект

В редакцию Города55 обратилась читательница, которая рассказала, что заметила в небе непонятный космический объект. Омичка ехала по улице 70 лет Октября в районе «Фестиваля», когда увидела необычное явление.
«То ли космический мусор, то ли хвост от чего-то, то ли ещё что-то, но непонятно что. Что-то огненное», — рассказала Городу55 читательница.
По словам омички, объект летел очень близко к земле. Что это было на самом деле — неизвестно.
Отметим, сегодня в промежутке с 9:00 до 12:00 по московскому времени на космодроме Плесецк произойдет запуск ракеты-носителя «Союз-2» с военным спутником. Резервными датами пуска назначили 3, 4 и 5 ноября.