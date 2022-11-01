Неукротимого омского заключенного перевели из колонии в тюрьму

По сообщению пресс-службы Советского районного суда Омска, по просьбе начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области, одного из осужденных перевели из колонии особого режима в тюрьму.
За время пребывания в колонии, мужчина более 370 раз нарушал режим порядка отбывания наказания, 74 из которых он водворялся в ШИЗО, девять раз — в одиночную камеру, один раз — в помещение камерного типа и один раз — в единое помещение камерного типа.
В ведомстве также отметили, что заключенный 4 раза был признан злостным нарушителем порядка, а на меры воспитательного характера никак не реагировал.