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Неукротимого омского заключенного перевели из колонии в тюрьму

1 ноября 13:34
Фото: 1MI
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Омского заключенного перевели из колонии в тюрьму из-за плохого поведения

Осужденный нарушил порядок около 400 раз.

По сообщению пресс-службы Советского районного суда Омска, по просьбе начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области, одного из осужденных перевели из колонии особого режима в тюрьму.

За время пребывания в колонии, мужчина более 370 раз нарушал режим порядка отбывания наказания, 74 из которых он водворялся в ШИЗО, девять раз — в одиночную камеру, один раз — в помещение камерного типа и один раз — в единое помещение камерного типа.

В ведомстве также отметили, что заключенный 4 раза был признан злостным нарушителем порядка, а на меры воспитательного характера никак не реагировал.

#Юлия Бармина#Суд#Колония#Омская колония#Омские заключенные
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