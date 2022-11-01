ИРИ включил успехи Ярославской области в проект "20 главных событий России за 20 лет"

Ярославль – жемчужина Золотого кольца России. Вместе с тем это один из самых старых русских городов, история которого исчисляется тысячелетиями. Уникальность города в том, что там сохранились памятники культуры и архитектуры, а за последние годы достояние получилось приумножить.

Успехи Ярославской области включили в национальный проект “20 главных событий России за 20 лет”, который представляет холдинг 1MI вместе АНО “ИРИ”. Участникам масштабного соцопроса предложили назвать 15 событий, которые максимально повлияли на Россию, и 5 – на свой регион. К 1000-летию города за счет средств мецената восстановили Успенский собор, построенный в XVII веке. Это одна из основных исторических достопримечательностей, где хранятся мощи святых благоверных князей Ярославских - Феодора Ростиславича и его сыновей Давида и Константина, а также частицы мощей святых благоверных князей Василия и Константина Всеволодовичей. В 2020 году Ярославль получил звание “Город трудовой доблести”. В период ВОВ его жители внесли огромный вклад в победу, проявив мужество и трудовой героизм. Исторический центр города включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник градостроительства и архитектуры, что сделало город всемирно известным и увеличило поток туристов. Выдающимся образцом планирования городской территории конца XVIII века является застройка Ярославля, выполненная по указу Екатерины II. В Ярославле – 780 исторических объектов. Только в историческом центре сохранились 140 архитектурных памятников, самые знаменитые из которых: Спасо-Преображенский монастырь, где нашли “Слово о полку Игореве”, церковь Ильи Пророка, официальный символ города, 15-главая церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, один из самых известных храмов города. В северной части Ярославля возвели еще один мост через Волгу, позволяющий попасть на другой берег, в том числе пешком. В год 50-летия со дня полета Юрия Гагарина в космос в Ярославле открыли многофункциональный комплекс и назвали его в честь женщины-космонавта Валентины Терешковой. Выполненный по уникальному архитектурному проекту ярославского мастера Ильи Клягина, центр состоит из современного планетария с 3D- визуализацией, обсерватории, экспозиционно-выставочного зала “История космонавтики” и познавательно-развлекательного комплекса “Транс-Форс”.