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Жизнь ничему не учит. Житель Омской области 11 раз подобрал чужое

31 октября 08:28
Фото: 1MI

В Омске пойдет под суд вор-рецидивист за «найденный» ноутбук

Ноутбук возвращен владельцу. 29-летнего воришку из Омской области десять раз судили за схожие преступления. И это не помогло предотвратить одиннадцатый раз.

В пресс-службе омской транспортной полиции рассказали о раскрытой краже ноутбука. В дежурную часть обратился 25-летний омич и сообщил, что на платформе станции Входной у него пропал рюкзак с личными вещами, в том числе, с ноутбуком стоимостью более 30 тыс. рублей.

Сотрудники ЛОП на железнодорожной станции нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Им оказался 29-летний житель Омской области, 10 раз судимый за аналогичные преступления. Он ехал на электричке от ст. «Мариановка» до ст. «Лузино». Но в Лузино эта электричка не останавливалась, поэтому он поехал дальше, до Входной.

На перроне станции «Входная» он обнаружил забытый на скамейке рюкзак. Воришка решил его присвоить, когда убедился, что ни на него, ни на рюкзак никто не смотрит.

Рюкзак вернули законному владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража со значительным ущербом». Максимальное наказание по этой статье — срок в 5 лет.

Транспортная полиция призывает внимательнее следить за своими вещами и окружающей обстановкой. Если вы стали очевидцем преступления, как можно скорее сообщите об этом сотрудникам полиции, потому что рецидивистов часто не останавливают ни предыдущие сроки, ни даже родственные связи:

Украл, выпил, в тюрьму. Рецидивист из Омской области обокрал родного дядю
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#Дарья Зыкова#Кража#Новости#Омская область#Уголовное дело#Электричка#Рецидивист#Ноутбук#Транспорт#Видео
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