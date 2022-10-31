Жизнь ничему не учит. Житель Омской области 11 раз подобрал чужое

Сотрудники ЛОП на железнодорожной станции нашли подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Им оказался 29-летний житель Омской области, 10 раз судимый за аналогичные преступления. Он ехал на электричке от ст. «Мариановка» до ст. «Лузино». Но в Лузино эта электричка не останавливалась, поэтому он поехал дальше, до Входной.