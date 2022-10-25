Украл, выпил, в тюрьму. Рецидивист из Омской области обокрал родного дядю

60-летний мужчина обратился в полицию, потому что у него пропали 20 тыс. рублей. Деньги лежали в тумбочке, мужчина откладывал на котел. Главным подозреваемым в краже оказался 37-летний племянник пострадавшего. Его задержали. Ранее он уже был судим. На допросе племянник объяснил, что деньги потратил на спиртное.