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Украл, выпил, в тюрьму. Рецидивист из Омской области обокрал родного дядю

25 октября 07:54
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

Омич оставил родного дядю без денег на котел перед зимой

Житель Омской области может «сесть» на 6 лет из-за любви к алкоголю и кражам.

УМВД по Омской области сообщило о «семейной» краже в Кормиловском районе.

60-летний мужчина обратился в полицию, потому что у него пропали 20 тыс. рублей. Деньги лежали в тумбочке, мужчина откладывал на котел. Главным подозреваемым в краже оказался 37-летний племянник пострадавшего. Его задержали. Ранее он уже был судим. На допросе племянник объяснил, что деньги потратил на спиртное.

Он знал, что у дяди имеются деньги. Дважды взламывал замки металлическим прутиком, брал по 10 тыс. рублей, шел тратить на личные нужды и выпивку.

Следователи Кормиловского района возбудили 2 уголовных дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», по каждому случаю. Сейчас эти дела совмещены и переданы в суд. Максимальное наказание за такую кражу — 6 лет срока.

Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

К сожалению, кража — дело «семейное». Часто близкие и родственники не могут устоять перед искушением:

Гостеприимная дочь. Омичка лишилась накоплений и драгоценностей
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#Дарья Зыкова#Кража#Новости#Омская область#Уголовное дело#Родственники
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