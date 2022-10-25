Украл, выпил, в тюрьму. Рецидивист из Омской области обокрал родного дядю

УМВД по Омской области сообщило о «семейной» краже в Кормиловском районе.
60-летний мужчина обратился в полицию, потому что у него пропали 20 тыс. рублей. Деньги лежали в тумбочке, мужчина откладывал на котел. Главным подозреваемым в краже оказался 37-летний племянник пострадавшего. Его задержали. Ранее он уже был судим. На допросе племянник объяснил, что деньги потратил на спиртное.
Он знал, что у дяди имеются деньги. Дважды взламывал замки металлическим прутиком, брал по 10 тыс. рублей, шел тратить на личные нужды и выпивку.
Следователи Кормиловского района возбудили 2 уголовных дела по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», по каждому случаю. Сейчас эти дела совмещены и переданы в суд. Максимальное наказание за такую кражу — 6 лет срока.
К сожалению, кража — дело «семейное». Часто близкие и родственники не могут устоять перед искушением: