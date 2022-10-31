Открыто семь вакансий. В Омске отель Cosmos начал подбирать сотрудников

На сайте hh.ru появились семь объявлений с вакансиями от отеля Cosmos Hotel Group, который недавно построили на набережной Тухачевского. В отель ищут руководителя хозяйственной службы гостиницы, шеф-повара, руководителя отдела информационных технологий, руководителя службы приема и размещения, руководителя службы питания, директор по продажам и маркетингу и финансовый контролер в отель.