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Открыто семь вакансий. В Омске отель Cosmos начал подбирать сотрудников

31 октября 03:25
Фото: 1MI

Омский отель Cosmos начал активно искать сотрудников

От потенциальных кандидатов потребуется опыт работы не менее 3-6 лет.

На сайте hh.ru появились семь объявлений с вакансиями от отеля Cosmos Hotel Group, который недавно построили на набережной Тухачевского. В отель ищут руководителя хозяйственной службы гостиницы, шеф-повара, руководителя отдела информационных технологий, руководителя службы приема и размещения, руководителя службы питания, директор по продажам и маркетингу и финансовый контролер в отель.

В объявлениях не указан размер зарплаты будущих сотрудников. Однако все вакансии объединяют требования к опыту — не менее 3-6 лет. Также указано, что сотрудники требуются на полный рабочий день. Потенциальным кандидатам обещают официальное оформление, «белую зарплату», ДМС, корпоративные скидки и интересные задачи.

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#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Отель#Вакансия
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