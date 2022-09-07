Омский отель Cosmos на Набережной начал искать генерального менеджера

Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет в должности операционного директора или генерального менеджера отеля в гостиничном бизнесе. Он должен знать технологии управления отелем, уметь создавать сильную команду, а также разбираться правовых процессах и уметь повышать качество услуг отеля.