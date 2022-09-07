Омский отель Cosmos на Набережной начал искать генерального менеджера

На сайте по поиску работы hh.ru появилась новая вакансия от Cosmos Hotel Group. Компания ищет генерального менеджера в отель Cosmos Omsk 4*.
Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет в должности операционного директора или генерального менеджера отеля в гостиничном бизнесе. Он должен знать технологии управления отелем, уметь создавать сильную команду, а также разбираться правовых процессах и уметь повышать качество услуг отеля.
При этом соискатель должен быть готов переехать в Омск и владеть английским на среднем уровне. Уровень зарплаты потенциального сотрудника не сообщается.