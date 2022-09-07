Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омский отель Cosmos на Набережной начал искать генерального менеджера

7 сентября 02:40
Фото: 1MI

В Омске ищут генменеджера в новый отель Cosmos на Набережной

В вакансии не сообщается уровень зарплаты.

На сайте по поиску работы hh.ru появилась новая вакансия от Cosmos Hotel Group. Компания ищет генерального менеджера в отель Cosmos Omsk 4*.

Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет в должности операционного директора или генерального менеджера отеля в гостиничном бизнесе. Он должен знать технологии управления отелем, уметь создавать сильную команду, а также разбираться правовых процессах и уметь повышать качество услуг отеля.

При этом соискатель должен быть готов переехать в Омск и владеть английским на среднем уровне. Уровень зарплаты потенциального сотрудника не сообщается.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Отель#Трудоустройство
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10