Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К юбилею Перми ПЦБК поставит 300 контейнеров для раздельного сбора макулатуры

31 октября 09:36
В Перми к 300-летию города должен реализоваться еще один проект. В планах Пермской ПЦБК – установить контейнеры для раздельного сбора вторичного сырья на придомовых территориях и в частном секторе.

Как сообщает properm.ru, в краевой столице уже установили 184 таких объекта в 6 районах города. В следующем году их число увеличится до 300. Один из контейнеров установлен во дворе по улице Уинской, 33, 35. По словам члена правления ТСЖ “Уинская, 33” Нины Соловьевой, раздельный сбор мусора позволяет заботиться об экологии. “Это наше здоровье, чистый воздух, земля, вода. Здорово, что нам создают условия для сортировки макулатуры, пластика, стекла и наши пермские предприятия выпускают из вторсырья новую продукцию”, – добавила она.

Стремясь популяризировать экологическую культуру, Пермская ЦБК осуществляет проект “Экодесант”, участниками которого уже стали свыше 600 организаций. Коммерческий директор ПЦБК и руководитель проекта Игорь Синицын уверен: сегодня важно работать с населением по вопросу раздельного сбора отходов, поскольку бизнес, ритейл и крупные компании уже научились управлять отходами.

Помимо этого, Пермская ЦБК входит в топ-10 крупнейших переработчиков макулатуры в России. Ежегодно предприятие перерабатывает 300 тыс. тонн вторсырья, из которого впоследствии выпускает гофроупаковку. 

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10