К юбилею Перми ПЦБК поставит 300 контейнеров для раздельного сбора макулатуры

Как сообщает properm.ru, в краевой столице уже установили 184 таких объекта в 6 районах города. В следующем году их число увеличится до 300. Один из контейнеров установлен во дворе по улице Уинской, 33, 35. По словам члена правления ТСЖ “Уинская, 33” Нины Соловьевой, раздельный сбор мусора позволяет заботиться об экологии. “Это наше здоровье, чистый воздух, земля, вода. Здорово, что нам создают условия для сортировки макулатуры, пластика, стекла и наши пермские предприятия выпускают из вторсырья новую продукцию”, – добавила она.
Стремясь популяризировать экологическую культуру, Пермская ЦБК осуществляет проект “Экодесант”, участниками которого уже стали свыше 600 организаций. Коммерческий директор ПЦБК и руководитель проекта Игорь Синицын уверен: сегодня важно работать с населением по вопросу раздельного сбора отходов, поскольку бизнес, ритейл и крупные компании уже научились управлять отходами.
Помимо этого, Пермская ЦБК входит в топ-10 крупнейших переработчиков макулатуры в России. Ежегодно предприятие перерабатывает 300 тыс. тонн вторсырья, из которого впоследствии выпускает гофроупаковку.