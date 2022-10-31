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Источник: Заместителя гендиректора «Титан-Агро» уволили по статье

31 октября 07:53
Фото: Лузина Ольга / 1MI
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Пресс-служба компании отказалась комментировать эти данные.

В ООО «Титан-Агро» происходят серьезные кадровые изменения. Как рассказал источник Города55, оставил свой пост заместитель главного директора Александр Келин, причем он уволен по статье. В пресс-службе «Титана» комментировать эту информацию отказались.

«Сфера трудовых отношений связана с персональными данными работников, без его согласия мы не можем предоставлять данные, — сообщил нам представитель пресс-службы.

Общество с ограниченной ответственностью «Титан-Агро», существующее с 2006 года, — часть группы компаний «Титан», созданной братьями Сутягинскими. Этому ООО принадлежат свиноводческий комплекс «Петровский», комбикормовый завод «Пушкинский» и мясокомбинат «Пушкинский».

#Николай Эйхвальд#Экономика#Титан-Агро
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