Источник: Заместителя гендиректора «Титан-Агро» уволили по статье

В ООО «Титан-Агро» происходят серьезные кадровые изменения. Как рассказал источник Города55, оставил свой пост заместитель главного директора Александр Келин, причем он уволен по статье. В пресс-службе «Титана» комментировать эту информацию отказались.
«Сфера трудовых отношений связана с персональными данными работников, без его согласия мы не можем предоставлять данные, — сообщил нам представитель пресс-службы.
Общество с ограниченной ответственностью «Титан-Агро», существующее с 2006 года, — часть группы компаний «Титан», созданной братьями Сутягинскими. Этому ООО принадлежат свиноводческий комплекс «Петровский», комбикормовый завод «Пушкинский» и мясокомбинат «Пушкинский».