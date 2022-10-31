Оперштаб в Омской области согласовал два «азиатских» мероприятия

Омский Роспотребнадзор за прошедшую неделю зарегистрировал 337 случаев COVID-19, а за последние сутки – 46. На октябрьском заседании оперштаба решили продлить режим повышенной готовности до 30 ноября и сохранить все ограничения.
Несмотря на режим повышенной готовности, пресс-служба правительства Омской области сообщает, что было согласовано 2 крупных мероприятия.
С 18 по 23 ноября пройдет фестиваль студенческих команд КВН стран Центрально-Азиатского региона «В центре Азии». Пресс-служба правительства Омской области анонсировала это мероприятие еще в июле. Проект фестиваля подготовил омич, Олег Веренчук. Вход обещают бесплатный.
С 21 по 24 ноября пройдет II форум молодых лидеров «Россия – Центрально-Азиатский регион». Организаторами выступили министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и проектный офис международного молодежного сотрудничества. Участники – Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.