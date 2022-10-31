ГИБДД столицы призывает воздержаться от поездок на летней резине

Как пишет Infox, этот призыв связан с прогнозами синоптиков на ближайшие дни. Согласно прогнозам, в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем, также в городе возможны гололедица и сильный ветер. Поэтому ГИБДД советует воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной. Также водители получили рекомендации от МЧС, связанные с соблюдением скоростного режима и дистанции между автомобилями, отказом от опасных маневров на дороге.