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ГИБДД столицы призывает воздержаться от поездок на летней резине

1 ноября, 00:19
Представители ГИБДД призвали водителей не пользоваться автомобилями, не заменив летние шины на зимние.

Как пишет Infox, этот призыв связан с прогнозами синоптиков на ближайшие дни. Согласно прогнозам, в Москве ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем, также в городе возможны гололедица и сильный ветер. Поэтому ГИБДД советует воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной. Также водители получили рекомендации от МЧС, связанные с соблюдением скоростного режима и дистанции между автомобилями, отказом от опасных маневров на дороге.

Пешеходам в ГИБДД рекомендовали быть внимательнее на переходах и носить одежду со светоотражающими элементами.

За последние сутки в Москве произошло несколько крупных аварий: в ДТП побывали 50 автомобилей.

 

#Ольга Земскова
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