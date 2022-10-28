В ноябре пройдет Шестой Национальный рекламный форум

На специальной сессии под эгидой двух ассоциаций — АКАР и АРИР — объединятся представители агентств, утвержденные операторы рекламных данных (ОРД) и рекламодатели, информирует transsibinfo.com. Участники дискуссии обсудят возникшие вызовы и изменения. Эксперты также разберут важные практические вопросы для индустрии, в числе которых — сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На площадке мероприятия игроки рынка узнают, как можно адаптироваться к изменениям на законодательном уровне в режиме онлайн через объективную оценку высококвалифицированных специалистов.
Появление единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР) спровоцировало повышение нагрузки на индустрию и последующие изменения в работе с информацией. Помимо этого, сейчас нужно передавать информацию обо всех рекламных кампаниях. Поэтому эффективная работа с данными — основа для создания успешной бизнес-модели в сегодняшних условиях.
Новые тренды и подходы работы с информацией и программатик станут фокусом внимания представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов, а также площадок большой сессии Big data & programmatic. Модераторами дискуссии выступят вице-президенты АРИР Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group). В числе подтвержденных экспертов — представители Platforma, Getintent, Gallery, Hybrid, OMD OM Group, «МедиаСкаут», ПАО «Вымпелком», OZON, Valenta, АНО «Национальные приоритеты», «МегаФон» и других участников рынка.
Деловая программа мероприятия затрагивает большой спектр вопросов, включая те, что нацелены на оценку развития интерактивной рекламы. Стимулами для участников к созданию единого вектора развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога являются поиск инструментов, последствия ухода иностранных рекламодателей и технологических игроков, а также создание стандартов в работе.
Зарегистрироваться для участия и узнать подробности мероприятия можно на официальном сайте. В группе в социальной сети «ВКонтакте» — следить за новостями. Информационный партнер мероприятия — холдинг 1MI.