В ноябре пройдет Шестой Национальный рекламный форум

На специальной сессии под эгидой двух ассоциаций — АКАР и АРИР — объединятся представители агентств, утвержденные операторы рекламных данных (ОРД) и рекламодатели, информирует transsibinfo.com. Участники дискуссии обсудят возникшие вызовы и изменения. Эксперты также разберут важные практические вопросы для индустрии, в числе которых — сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатик инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На площадке мероприятия игроки рынка узнают, как можно адаптироваться к изменениям на законодательном уровне в режиме онлайн через объективную оценку высококвалифицированных специалистов.