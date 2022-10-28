Стало известно, что сказал принц Чарльз, узнав о гибели принцессы Дианы

Как пишет Infox, после известия о гибели принцессы Дианы в августе 1997 года в ДТП в Париже принц произнес: «Боже мой, теперь весь мир обвинит в этом меня, не так ли?» Подобная реакция была связана с предысторией брака Чарльза и Дианы, который к тому моменту уже распался, после чего Диана стала врагом королевской семьи. У англичан было множество оснований предполагать, что представители британской короны желают Диане смерти. Это не могло не повлиять на отношение Чарльза к гибели бывшей жены. Однако до сих пор неизвестно, стало ли роковое ДТП трагической случайностью или запланированной атакой на неугодную королевской семье Диану.