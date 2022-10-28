Россиянка из Франции рассказала подробности конфликта с украинцами

“Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданство. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль”, – приводит слова Анастасии russian.rt.com со ссылкой на РИА Новости.
В Довиле семья пошла обедать на известный рыбной рынок. Как рассказала Анастасия, за одним из столиков сидела компания из 8 человек, выходцы из Украины. Они выпивали, после чего начали громко слушать музыку. На просьбы продавца рынка сделать тише они сделали вид, что не понимают языка.
Женщина подошла к шумной компании сама и попросила убавить громкость, получив в ответ агрессию. После этого к компании подошел ее отец. “А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял его за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию”, – рассказала женщина.
Сообщается, что прибывшие полицейские никого не задержали.