Россиянка из Франции рассказала подробности конфликта с украинцами

“Я живу во Франции 13 лет, сама я из Крыма, у меня есть и российское, и украинское, и французское гражданство. Ко мне приехали родители с братом на день рождения, они живут и работают в Крыму, у них также есть и российский, и украинский паспорт. Я сама живу в Париже, мы поехали на два дня в Довиль”, – приводит слова Анастасии russian.rt.com со ссылкой на РИА Новости.