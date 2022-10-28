Европа ставит под угрозу 6,5-11% ВВП Евросоюза из-за отказа от энергоресурсов РФ

Он также заявил, что основные отрасли европейской индустрии переживают кризис. Так, выпуск продукции в химической промышленности сократился на 20-45%,а а металлургии - 30-60%. Об этом пишет RT.
Накануне Сечин говорил, что отказ от российских углеводородов и дефицит инвестиций в энергетической отрасли приведет к нехватке энергоресурсов. В результате раскрутится инфляционная спираль в мире.
Кроме того, 14 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер сообщил, что остановка газовых потоков из РФ в Европу приведет к нехватке и нормированию потребления газа. Это может повлечь за собой потери ВВП до трех процентов в ряде стран Центральной и Восточной Европы.