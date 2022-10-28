Европа ставит под угрозу 6,5-11% ВВП Евросоюза из-за отказа от энергоресурсов РФ

Кроме того, 14 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер сообщил, что остановка газовых потоков из РФ в Европу приведет к нехватке и нормированию потребления газа. Это может повлечь за собой потери ВВП до трех процентов в ряде стран Центральной и Восточной Европы.