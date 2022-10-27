Валерий Лимаренко: Мы увеличиваем меры поддержки малого и среднего бизнеса

Свою продукцию и услуги на площадке мероприятия, проходившего в Санкт-Петербурге, показали свыше 400 компаний из 34 регионов России и 14 стран мира. Сахалинскую область на коллективном стенде представляли производители рыбных консервов и деликатесов, а также компания по выпуску биологических активных добавок на основе тюленьего жира и ламинарии. Несмотря на сложные внешнеэкономические условия для торговли между странами, интерес к продукции сахалинских предприятий проявили компании из Сингапура, Индии, Франции, Вьетнама, Ирана. Продукция сахалинцев пришлась по вкусу покупателям – и российским и зарубежным. Всё, что предприятия привезли на выставку – и деликатесы из морепродуктов, и БАДы на основе водорослей, - раскупили посетители мероприятия.