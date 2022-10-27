В Волгоградской области бывший ученик проник в школу и угрожал ножом директору

“Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался” – сообщили в мэрии. Там также уточнили, что молодой человек в возрасте 16 лет выломал входную дверь, но был остановлен вахтером.