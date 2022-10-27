В Волгоградской области бывший ученик проник в школу и угрожал ножом директору

Об этом пишет russian.rt.com со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу городской администрации. Сообщается, что событие произошло 25 октября, во вторник.
“Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался” – сообщили в мэрии. Там также уточнили, что молодой человек в возрасте 16 лет выломал входную дверь, но был остановлен вахтером.
Прокуратура Волгоградской области заявила о возбуждении дела по УК РФ и взятии его на особый контроль. В ведомстве также сообщили: пострадавших нет.