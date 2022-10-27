«Мертвые души» наоборот. Омич представлялся юристом и продавал доли умерших

Пресс-служба УМВД по Омской области сообщила о том, что двое жителей Кормиловского района ожидают суда за мошенничество.
34-летний индивидуальный предприниматель из Кормиловского района, создал в глазах односельчан репутацию юриста по земельному праву. Когда основной бизнес перестал приносить доход, он решил обзавестись правами на чужое имущество, в том числе муниципальное, подделав документы.
Еще один 34-летний знакомый стал ему сообщником. Они узнали, что после смерти семерых жителей Кормиловского района, родственники в наследство на землю не вступали. Соучастники изготовили фальшивое решение районного суда, по которому 7/19 долей участка якобы в собственности одного из мошенников.
С этой подделкой они зарегистрировали переход права собственности на весь участок. Ущерб Кормиловскому району составил 2,3 млн рублей.
Этим обвиняемый не ограничился. По мнению следствия, еще для трех земельных участков он изготовил пакеты поддельных документов и продал землю двум местным фермерам. Следствие указывает на шесть эпизодов мошенничества. Всего он обманул как владельцев, так и покупателей на 9,6 млн рублей.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Чтобы возместить ущерб пострадавшим, у обвиняемых арестовали 6 участков, 5 машин и 2 нежилых помещения. Дело передали в Кормиловский районный суд. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет срока.
Ранее мы рассказывали о другом присвоении собственности, от которого пострадало много людей: