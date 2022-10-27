«Мертвые души» наоборот. Омич представлялся юристом и продавал доли умерших

Этим обвиняемый не ограничился. По мнению следствия, еще для трех земельных участков он изготовил пакеты поддельных документов и продал землю двум местным фермерам. Следствие указывает на шесть эпизодов мошенничества. Всего он обманул как владельцев, так и покупателей на 9,6 млн рублей.