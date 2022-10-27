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Еще одна фирма решила банкротить омскую «Тепловую компанию»

27 октября 09:32
Фото: Photobank Ura Media / Город55
На этот раз о своем намерении обратиться в суд заявило ООО «Автономные системы».

Муниципальное предприятие Омска «Тепловая компания» оказалось еще немного ближе к банкротству. Общество с ограниченной ответственностью «Автономные системы» опубликовало уведомление о том, что оно намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием признать «Тепловую компанию» несостоятельным должником. Основание для этого — якобы наличие у предприятия признаков банкротства.

Интересно, что уведомление такого рода появилось не впервые. Только в октябре прошлого года о своем намерении обанкротить «Тепловую компанию» заявляли ООО «Евронасосы», компания «Альком» и ООО ИСК «Антей». Согласно открытым данным, автор очередного уведомления — ООО «Автономные системы» — занимается «производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» и относится к категории микропредприятий. Его чистая прибыль за прошлый год составила 570 тысяч рублей.

#Николай Эйхвальд#Экономика#Тепловая компания
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