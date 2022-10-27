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«Единая Россия» собрала в помощь участникам СВО свыше 1 млрд рублей

27 октября 15:35
Фото: t.me/turchak_andrey/699
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал участникам спецоперации под Херсоном коптеры, беспилотники и средства связи. Он рассказал, что только за последний месяц ЕР собрала более 1 млрд рублей на помощь военнослужащим в зоне СВО.

По словам Турчака, ранее партия неоднократно привозила на фронт спецтехнику и экипировку, а также передавала мирным жителям гуманитарные наборы. Накануне 100-й бригаде народной милиции ДНР были переданы коптеры и генераторы, сообщил Андрей Турчак. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку, сообщает rostovgazeta.ru.

За время проведения СВО ЕР передала жителям ЛДНР и освобожденных территорий 13,5 тыс. тонн гуманитарного груза, в том числе более 700 тонн медикаментов. Всего партия собрала более 500 млн рублей пожертвований, которые потратили на закупку продуктов, предметов первой необходимости, ТСР.

Как сообщается на сайте партии ER.RU, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России», а также еще несколько центров юридической и психологической помощи и детские досуговые центры. С 26 сентября в региональных приемных партии открыты центры поддержки семей мобилизованных в зону проведения СВО.

#Ольга Земскова
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