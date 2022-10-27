«Единая Россия» собрала в помощь участникам СВО свыше 1 млрд рублей

Как сообщается на сайте партии ER.RU, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России», а также еще несколько центров юридической и психологической помощи и детские досуговые центры. С 26 сентября в региональных приемных партии открыты центры поддержки семей мобилизованных в зону проведения СВО.