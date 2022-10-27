«Единая Россия» собрала в помощь участникам СВО свыше 1 млрд рублей

По словам Турчака, ранее партия неоднократно привозила на фронт спецтехнику и экипировку, а также передавала мирным жителям гуманитарные наборы. Накануне 100-й бригаде народной милиции ДНР были переданы коптеры и генераторы, сообщил Андрей Турчак. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку, сообщает rostovgazeta.ru.
За время проведения СВО ЕР передала жителям ЛДНР и освобожденных территорий 13,5 тыс. тонн гуманитарного груза, в том числе более 700 тонн медикаментов. Всего партия собрала более 500 млн рублей пожертвований, которые потратили на закупку продуктов, предметов первой необходимости, ТСР.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России», а также еще несколько центров юридической и психологической помощи и детские досуговые центры. С 26 сентября в региональных приемных партии открыты центры поддержки семей мобилизованных в зону проведения СВО.