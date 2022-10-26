Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владельцы курортов в Кавминводах боятся снижения доходов из-за деприватизации

26 октября 14:17
Фото: google.com
Гагаринский суд Москвы постановил изъять 34 санатория в Кавказских Минеральных Водах в пользу государства. Причина – незаконная приватизация. Владельцы курортов назвали постановление суда рейдерским захватом.

Деприватизация была запущена Генеральной прокуратурой. В иске говорится о Постановлении Верховного совета Российской Федерации 30-летней давности, обязывающем государство хранить историко-культурное наследие региона. В Генпрокуратуре подчеркнули, что положение о приватизации с тех пор так и не разработали, поэтому передача курортов в частные руки была незаконной. Более того, в ведомстве утверждают, что сделки заключались с нарушениями и сопровождались взятками, пишет newstracker.ru.

Предприниматели это решение суда назвали противозаконным. Они заговорили о “бездействии государственных органов” и “опасном прецеденте”. Также бизнесмены обратились к правозащитникам и подали апелляцию. 

Нанятые ответчиками юристы уверены, что решение суда было принято из-за неверной трактовки закона. Основой постановления стала статья 235 ГК РФ. Но она применяется при изъятии имущества уличённых в коррупции чиновников. Однако ни один из 106 ответчиков не являлся чиновником и не проходил по коррупционным делам.

Генеральный директор санатория “Арника” Юрий Клешня заявил, что передача санаториев в государственную собственность прекратит действие лицензий на курортную деятельность. Учреждения будут закрыты, и тысячи людей лишатся работы.

Под угрозой, согласно подсчётам аналитиков, находится примерно 10% курортной инфраструктуры Кавминвод. Их собственникам грозят миллиардные убытки, как и региону из-за снижения турпотока.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева отметила, что срок оспаривания результатов приватизации составляет 3 года. В этой связи непонятно, почему в Генпрокуратуре решили настолько продлить сроки исковой давности.

По её словам, надо также понять, что происходит: исправление нарушений, в результате которых страна потеряла ликвидные объекты, или “государство занимается рейдерским захватом”.

#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10