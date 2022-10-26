Владельцы курортов в Кавминводах боятся снижения доходов из-за деприватизации

Деприватизация была запущена Генеральной прокуратурой. В иске говорится о Постановлении Верховного совета Российской Федерации 30-летней давности, обязывающем государство хранить историко-культурное наследие региона. В Генпрокуратуре подчеркнули, что положение о приватизации с тех пор так и не разработали, поэтому передача курортов в частные руки была незаконной. Более того, в ведомстве утверждают, что сделки заключались с нарушениями и сопровождались взятками, пишет newstracker.ru.
Предприниматели это решение суда назвали противозаконным. Они заговорили о “бездействии государственных органов” и “опасном прецеденте”. Также бизнесмены обратились к правозащитникам и подали апелляцию.
Нанятые ответчиками юристы уверены, что решение суда было принято из-за неверной трактовки закона. Основой постановления стала статья 235 ГК РФ. Но она применяется при изъятии имущества уличённых в коррупции чиновников. Однако ни один из 106 ответчиков не являлся чиновником и не проходил по коррупционным делам.
Генеральный директор санатория “Арника” Юрий Клешня заявил, что передача санаториев в государственную собственность прекратит действие лицензий на курортную деятельность. Учреждения будут закрыты, и тысячи людей лишатся работы.
Под угрозой, согласно подсчётам аналитиков, находится примерно 10% курортной инфраструктуры Кавминвод. Их собственникам грозят миллиардные убытки, как и региону из-за снижения турпотока.
Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева отметила, что срок оспаривания результатов приватизации составляет 3 года. В этой связи непонятно, почему в Генпрокуратуре решили настолько продлить сроки исковой давности.
По её словам, надо также понять, что происходит: исправление нарушений, в результате которых страна потеряла ликвидные объекты, или “государство занимается рейдерским захватом”.