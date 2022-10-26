Владельцы курортов в Кавминводах боятся снижения доходов из-за деприватизации

Деприватизация была запущена Генеральной прокуратурой. В иске говорится о Постановлении Верховного совета Российской Федерации 30-летней давности, обязывающем государство хранить историко-культурное наследие региона. В Генпрокуратуре подчеркнули, что положение о приватизации с тех пор так и не разработали, поэтому передача курортов в частные руки была незаконной. Более того, в ведомстве утверждают, что сделки заключались с нарушениями и сопровождались взятками, пишет newstracker.ru.