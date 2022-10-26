Расходы в бюджете Омска впервые преодолели планку в 30 млрд

Очередное заседание Омского горсовета прошло за рекордные 39 минут. За это время депутаты успели рассмотреть 21 вопрос. Председатель городской думы Владимир Корбут считает, что такая оперативность стала возможна благодаря качественной работе депутатов в комитетах и рабочих группах. Там происходят основные обсуждения каждого из профильных вопросов.
Пленарное заседание начали с обсуждения финансов. Депутаты приступили к работе над проектом бюджета Омска на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. Уже сейчас его первоначальные параметры выглядят весомее прошлогодних.
«В октябре мы провели уже второе заседание горсовета, — сказал спикер горсовета Владимир Корбут. — Главное, мы приняли ряд решений по финансовому обеспечению нашего города. Это назначение даты публичных слушаний по бюджету Омска на 2023 и последующие 2024–2025 годы. Мы впервые преодолели планку по расходам на следующий год в размере 30 млрд рублей. На те мероприятия, где город участвует своим рублем, сегодня идет софинансирование из федерального и областного бюджетов. При рассмотрении бюджета Омска на 2023 год широко обсуждались изменения в инвестиционную программу. Она также по своим запросам не имеет прецедента в Омске по реализации таких решений».
Основной акцент при внесении изменений в Адресно-инвестиционную программу Омска сделан на строительство и реконструкцию линий наружного освещения:
«Много лет подряд этому уделялось мало внимания, — считает председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин. — А сейчас заложено строительство сразу 64 новых линии. Дело в том, что Адресно-инвестиционная программа принимается не на один год. И вообще любое строительство за бюджетный счет — это цикл не одного года. Любой объект строится не менее двух лет. Первый год — это только проектирование. И только потом — выделение ассигнований на строительство. Поэтому очень отрадно, что администрация города уделяет большое внимание линиям наружного освещения. На это дело действительно очень мощный социальный запрос от наших избирателей.
Социальные объекты продолжают строиться. К сожалению, выпало три из них — потому что участки не подходят по параметрам земли. Но мы найдем более подходящие. Вообще, это живой процесс. АИП — это гибкий документ, он постоянно меняется. Но объем финансирования, который сейчас выделяется под АИП, — он беспрецедентный, такого раньше еще никогда не было. Город развивается и растет».
Речь идет о трех садиках. Один из них, например, планировали возвести в городке Нефтяников в районе Березовой рощи. Но этот участок находится в рекреационной зоне, строить там нельзя. Депутаты предлагают найти ему новое место — в районе проспекта Королева.
«Сейчас будет проводиться работа по проектированию этого объекта, будет пройдена экспертиза, — пояснил председатель комитета по вопросам архитектуры и градостроительства Дмитрий Лицкевич. — Мы же понимаем, что это финансируется за счет нацпроектов. Когда будет финансовое подтверждение из вышестоящих бюджетов, тогда мы сможем говорить о сроках начала и завершения строительства, о том, когда это учреждение распахнет двери для детей. Также строительство некоторых объектов по разделу «Дорожное хозяйство» не вошло в связи с неподтверждением финансирования. Предложено внести изменения в адресно-инвестиционную программу города. В частности, добавить улицу Малиновского — в части реконструкции, обустройства пешеходных дорожек, обеспечением всеми необходимыми объектами транспортной инфраструктуры, ливневой канализацией и линией опор освещения. В этом очень нуждаются омичи, проживающие вдоль этой улицы. И еще один проезд: в рамках реконструкции дошкольного учреждения — подъездная дорога к нему.
Адресно-инвестиционная программа наполнена социальными объектами. Очень много запланировано в этой части. Даже с учетом непростой ситуации перспективы у нас пока хорошие, что не может не радовать».
Также высказал предложение об изменении статуса междворового проезда в районе улицы Пригородной на своим избирательном участке Алексей Провозин:
«Там сложилась интересная ситуация, — говорит депутат. — Местные жители (а это большой микрорайон — 6 тысяч человек только зарегистрированных) ездят по дороге, которая ей не является. Это до сих пор юридически межквартальный проезд. Это порядка 200 метров протяженности. Внешне это выглядит как дорога, но ее нельзя ни реконструировать, ни пустить по ней общественный транспорт. Поэтому я предложил включить этот участок в реестр муниципального значения. Потом мы присвоим этому участку название в топонимической комиссии, и будет улица».
Депутаты одобрили внесение изменений в Программу приватизации на 2023 год. Туда включили три нерентабельных нежилых помещения общей площадью 1300 кв. м. Кроме того, что после их продажи пополнится бюджет, также получится сэкономить на их дальнейшем обслуживании.
Депутаты выбрали своих представителей, которые будут работать в коллегиальных комиссиях мэрии.
В Градостроительный совет выбраны Дмитрий Лицкевич, Наталья Чебыкина, Алексей Провозин, Виталий Путинцев, Юрий Арчибасов.
В рабочую группу, которая рассматривает вопросы самовольного строительства, от депутатского корпуса войдут Андрей Никитин и Алексей Половников. В рабочую группу, которая планирует заниматься вопросами вовлечения земель в целях строительства, предложено включить Дмитрия Лицкевича и Наталью Чебыкину. В конкурсную комиссию по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами предлагается ввести Инну Гомолко и Ирину Ковалеву.
Также депутаты утвердили дату публичных слушаний, во время которых все желающие смогут принять участие в обсуждении бюджета на 2023 год. Они начнутся 11 ноября в 10:00 и пройдут в горсовете.
Председатель Омского горсовета Владимир Корбут:
«На прошлом заседании горсовета мы назначили публичные слушания по правилам благоустройства. Мы вносим изменения в Устав Омска соответственно с изменением федерального законодательства и рассматриваем депутатские запросы по включению в коллегиальные органы горадминистрации.
Причем состав Омского горсовета практически на 50% обновился депутатами, которые впервые избраны в такие коллегиальные органы. Они также принимают активное участие в работе администрации города.
Уверен, что заседание горсовета, которое прошло за столь короткое время, свидетельствует о качественной работе на заседаниях комитетов, где вопросы обсуждаются очень широко и горячо. И уже на комитетах и рабочих группах все приходят к единому мнению».