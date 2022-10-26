Расходы в бюджете Омска впервые преодолели планку в 30 млрд

Депутаты одобрили внесение изменений в Программу приватизации на 2023 год. Туда включили три нерентабельных нежилых помещения общей площадью 1300 кв. м. Кроме того, что после их продажи пополнится бюджет, также получится сэкономить на их дальнейшем обслуживании.