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Омичам предложили улететь на Гоа перед зимой

26 октября 04:48
Фото: 1MI

Из Омска запустят рейсы в Индию

Омский аэропорт опубликовал новое расписание, в котором нашлись интересные рейсы.

Омский аэропорт обнародовал новое зимнее расписание, которое будет действовать с 30 октября до 25 марта 2023 года. В числе новых направлений появились рейсы в Индию: теперь омичи смогут улететь на Гоа. Рейсы запланированы один раз в неделю.

Также из заграничных рейсов будут доступны Анталья, Ош, Наманган и Астана. Они также будут осуществляться всего раз в неделю.

Среди внутренних рейсов новых направлений не появилось. Ежедневными будут рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Также сохранились регулярные рейсы в Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск, Сочи, Казань и другие города России, куда и раньше можно было улететь из Омска.

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#Город#Новости#Омская область#Самолет#Полет#Перелеты#Ольга Акамова
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