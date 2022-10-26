Среди внутренних рейсов новых направлений не появилось. Ежедневными будут рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Также сохранились регулярные рейсы в Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск, Сочи, Казань и другие города России, куда и раньше можно было улететь из Омска.