Омский аэропорт обнародовал новое зимнее расписание, которое будет действовать с 30 октября до 25 марта 2023 года. В числе новых направлений появились рейсы в Индию: теперь омичи смогут улететь на Гоа. Рейсы запланированы один раз в неделю.
Также из заграничных рейсов будут доступны Анталья, Ош, Наманган и Астана. Они также будут осуществляться всего раз в неделю.
Среди внутренних рейсов новых направлений не появилось. Ежедневными будут рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. Также сохранились регулярные рейсы в Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск, Сочи, Казань и другие города России, куда и раньше можно было улететь из Омска.