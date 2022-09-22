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Омичи могут купить дешевые билеты на самолет в 12 городов

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
Благодаря субсидиям из областного бюджета билеты стоят меньше, чем могли бы.

Региональный минтранс предоставляет субсидии из областного бюджета, чтобы из Омска можно было улететь в 12 направлений. Рейсы выполняют авиакомпании «Азимут», «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро» и «Ютэйр».

Самолеты авиакомпании «Азимут» летают напрямую в Уфу два раза в неделю по средам и четвергам. У «Ред Вингс» есть три направления – Екатеринбург, Казань и Минеральные воды. В Екатеринбург можно улететь по вторникам, субботам и воскресеньям, в Казань - по вторникам, четвергам и субботам, а в Минеральные воды - по понедельникам и пятницам (до конца октября).

«ЮВТ Аэро» выполняет прямые рейсы в Абакан по четвергам, пятницам и воскресеньям, в Барнаул - по средам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, самолеты авиакомпании вылетают в Волгоград по понедельникам, четвергам и субботам, в Иркутск - по четвергам, пятницам и воскресеньям, в Челябинск - по четвергам и воскресеньям.

Что касается авиакомпании «ЮТэйр», то ее самолеты летают в Кемерово по вторникам и субботам, в Новокузнецк - по понедельникам и средам, в Тюмень - по понедельникам, средам и субботам.

Все эти направления актуальны до конца 2022 года. Благодаря субсидиям билеты продаются по более дешевым ценам.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Самолет
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