Омичи могут купить дешевые билеты на самолет в 12 городов

Самолеты авиакомпании «Азимут» летают напрямую в Уфу два раза в неделю по средам и четвергам. У «Ред Вингс» есть три направления – Екатеринбург, Казань и Минеральные воды. В Екатеринбург можно улететь по вторникам, субботам и воскресеньям, в Казань - по вторникам, четвергам и субботам, а в Минеральные воды - по понедельникам и пятницам (до конца октября).