Не прошли фейс-контроль. В омский бар не пустили мужчин в военной форме

О наличии дресс-кода на военную форму в заведении «Пайн бар» стало известно после отзыва на платформе «Фламп.ру». Некая девушка заявила, что ее компанию не пустили в бар из-за того, что мужчины были в военной форме.
«Непонятна политика хозяев кафе. Зная, что в городе огромное количество частей, много военных, проходят обучение мобилизованные, нас просто не пустили в кафе по причине того, что мужчины были в форме» — сообщила девушка под ником Лана.
В скором времени в комментариях к отзыву появился ответ представителей бара. Они объяснили причину такого дресс-кода политикой заведения.
«Любое заведение не военная часть, а все-таки бар, ресторан или кафе. Странно указывать на политику заведения и не понимать, что для разного рода событий существует подходящая для этого одежда. В заведении в этот момент люди могут праздновать какое-то событие или просто приятно проводить время, они готовятся, продумывают образ, наряжаются, а рядом в этот момент будет „военный, красивый, здоровенный“, согласитесь, что это немного странно», — объяснились представители бара на площадке для отзывов.
Отметим, что других подобных случаев в омских заведениях не случалось. Наоборот, в некоторых заведениях региона мобилизованным омичам предлагали бесплатный обед или чай.