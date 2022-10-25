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Не прошли фейс-контроль. В омский бар не пустили мужчин в военной форме

25 октября 09:25
Фото: 1MI

В омском баре объяснили дресс-код без военной формы

Компанию мужчин в военной форме отказались пропускать в коктейль-бар в центре Омска. Позже в баре объяснили это правилами заведения.

О наличии дресс-кода на военную форму в заведении «Пайн бар» стало известно после отзыва на платформе «Фламп.ру». Некая девушка заявила, что ее компанию не пустили в бар из-за того, что мужчины были в военной форме.

«Непонятна политика хозяев кафе. Зная, что в городе огромное количество частей, много военных, проходят обучение мобилизованные, нас просто не пустили в кафе по причине того, что мужчины были в форме» — сообщила девушка под ником Лана.

В скором времени в комментариях к отзыву появился ответ представителей бара. Они объяснили причину такого дресс-кода политикой заведения.

«Любое заведение не военная часть, а все-таки бар, ресторан или кафе. Странно указывать на политику заведения и не понимать, что для разного рода событий существует подходящая для этого одежда. В заведении в этот момент люди могут праздновать какое-то событие или просто приятно проводить время, они готовятся, продумывают образ, наряжаются, а рядом в этот момент будет „военный, красивый, здоровенный“, согласитесь, что это немного странно», — объяснились представители бара на площадке для отзывов.

Отметим, что других подобных случаев в омских заведениях не случалось. Наоборот, в некоторых заведениях региона мобилизованным омичам предлагали бесплатный обед или чай.

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#Юлия Бармина#Общество#Бар#Кафе#Военные
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