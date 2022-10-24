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Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Магаданской области

24 октября, 10:58
В целом по стране ситуация с трудоустройством граждан стабильна. Однако, количество безработных в Магаданской области довольно высоко, – считает Путин.

Встретившись и побеседовав с губернатором региона Сергеем Носовым, лидер России отметил рост валового продукта области и развитие промышленности.

Президент подчеркнул, что доход жителя Магаданской области выше средних показателей по России, но при этом сфера строительства в данный момент находится на невысоком уровне и попросил объяснений, — сообщает Russian.rt.com.

Кроме того, для Путина стала неожиданностью новость о проблемах на рынке труда региона, тогда как по РФ в среднем ситуация стабильна — безработица находится на исторических минимумах.

#Ольга Земскова
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