Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Магаданской области

Встретившись и побеседовав с губернатором региона Сергеем Носовым, лидер России отметил рост валового продукта области и развитие промышленности.
Президент подчеркнул, что доход жителя Магаданской области выше средних показателей по России, но при этом сфера строительства в данный момент находится на невысоком уровне и попросил объяснений, — сообщает Russian.rt.com.
Кроме того, для Путина стала неожиданностью новость о проблемах на рынке труда региона, тогда как по РФ в среднем ситуация стабильна — безработица находится на исторических минимумах.