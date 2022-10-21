Госдума задумалась о создании криптовалютной инфраструктуры для инвесторов

Не отказывают россиянам в обслуживании биржи, не находящиеся в юрисдикции какого-либо государства, но их проблема в том, что они не гарантируют безопасность средств клиентов. Поэтому лучшее решение на сегодня, по мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, – создать отечественную криптовалютную инфраструктуру. Сейчас в парламенте задумались о разработке законодательной базы для подобной инфраструктуры.