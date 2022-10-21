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Госдума задумалась о создании криптовалютной инфраструктуры для инвесторов

21 октября, 03:50
Граждане России начали получать массовые отказы в обслуживании на биржах криптовалюты.

Как пишет Infox, на днях еще две криптовалютные биржи — Blockchain.com и LocalBitcoins — заявили о намерении соблюдать санкции восьмого пакета ЕС, наложенные на обслуживание криптокошельков россиян.

Пока в качестве альтернативы можно использовать криптовалютные проекты, работающие в Азии: например, сингапурскую Huobi. Однако, в случае присоединения в санкциям США, криптобиржи всего мира начнут блокировать услуги россиянам.

Не отказывают россиянам в обслуживании биржи, не находящиеся в юрисдикции какого-либо государства, но их проблема в том, что они не гарантируют безопасность средств клиентов. Поэтому лучшее решение на сегодня, по мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, – создать отечественную криптовалютную инфраструктуру. Сейчас в парламенте задумались о разработке законодательной базы для подобной инфраструктуры.

#Ольга Земскова
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