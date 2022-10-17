Участники СВО с серьезными ранениями получат жилье без очереди

Как пишет Infox со ссылкой на «Народные новости», речь идет об участниках специальной военной операции на Украине, которые в данный момент не имеют собственного жилья или проживают в стесненных условиях. Срок службы в период СВО при этом значения не имеет.
В Госдуме также всерьез задумались о формате подобной помощи: сейчас предполагается, что это будет сертификат на приобретение жилья для военнослужащих из города и на покупку земельного участка под строительство дома для тех, кого призывали из сельской местности.
Так или иначе, уже очевидно, что все мобилизованные и добровольцы будут защищены статусом ветеранов боевых действий – со всеми льготами, сопутствующими подобному статусу.