Город55
ГлавноеВсе новости

Участники СВО с серьезными ранениями получат жилье без очереди

17 октября, 16:39
Депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект о внеочередном предоставлении жилья российским военным, получившим тяжелые ранения.

Как пишет Infox со ссылкой на «Народные новости», речь идет об участниках специальной военной операции на Украине, которые в данный момент не имеют собственного жилья или проживают в стесненных условиях. Срок службы в период СВО при этом значения не имеет.

В Госдуме также всерьез задумались о формате подобной помощи: сейчас предполагается, что это будет сертификат на приобретение жилья для военнослужащих из города и на покупку земельного участка под строительство дома для тех, кого призывали из сельской местности.

Так или иначе, уже очевидно, что все мобилизованные и добровольцы будут защищены статусом ветеранов боевых действий – со всеми льготами, сопутствующими подобному статусу.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10