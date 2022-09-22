В одном из районов Омской области установился режим повышенной готовности

Напомним, в начале мая в Называевске случился самый страшный пожар за всю историю города. Сгорело семь улиц, 127 человек остались без крова. Недавно Город55 выезжал в Называевск, чтобы посмотреть, как он восстанавливается после случившегося. И выяснил, что город снова порос камышом в человеческий рост.