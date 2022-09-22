В одном из районов Омской области установился режим повышенной готовности

Вчера, 21 сентября, в Называевском районе Омской области ввели режим повышенной готовности. Такое решение приняли из-за многочисленных пожаров.
Теперь ответственные службы будут находиться в режиме готовности круглосуточно. Установили местный уровень реагирования. Режим будет действовать до улучшения пожарной ситуации.
На территории района горит сухая трава, местами территория сильно задымлена. Сотрудники лесхоза занимаются опашкой, чтобы лес не загорелся. Но в двух местах огонь все-таки охватил деревья. Первый пожар тушили 10 человек и 7 единиц техники, а второй – 11 человек и 5 единиц техники.
Еще один пожар вчера произошел в Тюкалинском районе. Его тушили 8 человек и 4 единиц техники. Сегодня на территории региона установился 3-4 класс пожарной опасности.
Напомним, в начале мая в Называевске случился самый страшный пожар за всю историю города. Сгорело семь улиц, 127 человек остались без крова. Недавно Город55 выезжал в Называевск, чтобы посмотреть, как он восстанавливается после случившегося. И выяснил, что город снова порос камышом в человеческий рост.