Едва начался учебный год, а часть школьников уже ушла на карантин. На внеплановые каникулы отправили семь классов из разных городских школ. Родители забеспокоились — неужели снова коронавирус. Но минздрав заверил, что дистант в классах ввели из-за ОРВИ.
Между тем ежедневные ковидные сводки показывают около 250 новых заболевших в сутки. Тем не менее студенты и большинство школьников продолжают учиться очно. Город55 узнал, какие антиковидные ограничения действуют сегодня в образовательных учреждениях города и стоит ли ждать ужесточения.
На сегодня все школьники и студенты продолжают обучаться очно. В августе глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что не видит необходимости возвращать дистанционный режим в школах к началу нового учебного года.
«На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется», — заявила Попова.
Пока в регионах, в том числе в Омской области, руководствуются этой позицией, поэтому введение «дистанта» в школах в обозримом будущем не ожидается. По действующим правилам в школах лишь запрещаются массовые мероприятия внутри помещений - если они проводятся, то только для одного класса. Также проводится усиленная санитарная обработка помещений, рекомендуется термометрия сотрудников.
Обязательный масочный режим пока не введен, и, видимо, не планируется. В управлении Роспотребнадзора по Омской области Городу55 сообщили, что ведомство не будет настаивать на обязательных ограничениях, ограничившись рекомендациями.
Теме не менее некоторые образовательные учреждения могут принять самостоятельное решение об обязательном ношении масок. Так уже поступили в Омском медицинском университете и Омском педагогическом университете - студенты и персонал там обязательно должны быть в масках. Однако в большинстве школ и вузов обязательного характера такие меры не носят.
Отметим, по санитарным нормам масочный режим в регионе вводится, когда число заболевших ковидом превысит 50 человек на 100 тысяч населения.
Департамент образования подготовил рекомендации, которых желательно придерживаться всем городским школам и детским садам:
Отметим, что по нормам СанПиНа, если число заболевших детей в группе садика или в школьном классе превышает 20%, директор может принять решение о закрытии класса или группы на карантин.
В университетах строгость антиковидных мер отличается: вузы самостоятельно принимают решение, какие меры вводить. В большинстве из них ограничиваются обработкой помещений и рекомендациями, но некоторые вводят обязательный масочный режим и термометрию на входе.
ОмГПУ
Руководство университета ОмГПУ ввело обязательный масочный режим для студентов и преподавателей. Кроме того, на входе обещающимся и сотрудникам измеряют температуру тела, а фойе каждые два часа дезинфицируют. В помещениях есть антисептики.
ОмГМУ
В Медицинском университете, как и положено, профилактику соблюдают строго. Масочный режим в этом вузе ввели раньше всех. Здесь по прежнему соблюдают социальную дистанцию. Снимать маски можно только преподавателям в своих кабинетах и при чтении лекции.
ОмГТУ
В политехе правила помягче. Маски можно носить по желанию, однако в помещениях установлены обеззараживатели воздуха. Регулярно проводится влажная уборка, а студентам читают лекции о профилактике заболевания.
ОмГУПС
В ОмГУПСе для вновь прибывших студентов, а также тех, кто заболел коронавирусом, оборудовали «карантинную зону». В поликлинике при университете работает пункт вакцинации для преподавателей и студентов. Масочный режим рекомендуется, но не обязателен.
Также во всех университетах призывают студентов и работников своевременно вакцинироваться. Пока медики считают, что это единственный верный способ защитить себя от коронавируса.