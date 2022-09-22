Пока в регионах, в том числе в Омской области, руководствуются этой позицией, поэтому введение «дистанта» в школах в обозримом будущем не ожидается. По действующим правилам в школах лишь запрещаются массовые мероприятия внутри помещений - если они проводятся, то только для одного класса. Также проводится усиленная санитарная обработка помещений, рекомендуется термометрия сотрудников.