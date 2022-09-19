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В Омске анонсировали проведение «коронавирусного» оперштаба

Вчера, 07:46
Фото: omskportal.ru
Заседание состоится уже на этой неделе.

На аппаратном совещании регионального кабинета министров сегодня, 19 сентября, анонсировали проведение очередного оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омской области. Точную дату в правительстве региона не назвали.

Режим повышенной готовности в Омской области действует до конца сентября, никаких дополнительных ограничений в регионе не вводили с весны — действуют лишь рекомендации по ношению масок в общественных местах.

В региональном Роспотребнадзоре Городу55 рассказали, что новая волна коронавируса может начаться уже в конце сентября, однако ведомство пока не собирается выступать за ужесточение антиковидных мер.

«Главы регионов принимают решение об ограничениях самостоятельно, мы лишь рекомендуем соблюдать определенные меры. Новая волна коронавируса возможна в конце сентября — начале октября. Роспотребнадзор никаких ужесточений вводить не будет, но мы рекомендуем носить маски, прививаться и соблюдать санитарные нормы», — сообщили в ведомстве.

В областном минздраве отметили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась. Ежедневно  в регионе фиксируют порядка 250 случаев заражения, для больных заготовлен коечный фонд на 730 мест, из них 39% коек остаются свободными.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Коронавирус COVID-19#Оперштаб#Заседание
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