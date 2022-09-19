В Омске анонсировали проведение «коронавирусного» оперштаба

На аппаратном совещании регионального кабинета министров сегодня, 19 сентября, анонсировали проведение очередного оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омской области. Точную дату в правительстве региона не назвали.
Режим повышенной готовности в Омской области действует до конца сентября, никаких дополнительных ограничений в регионе не вводили с весны — действуют лишь рекомендации по ношению масок в общественных местах.
В региональном Роспотребнадзоре Городу55 рассказали, что новая волна коронавируса может начаться уже в конце сентября, однако ведомство пока не собирается выступать за ужесточение антиковидных мер.
«Главы регионов принимают решение об ограничениях самостоятельно, мы лишь рекомендуем соблюдать определенные меры. Новая волна коронавируса возможна в конце сентября — начале октября. Роспотребнадзор никаких ужесточений вводить не будет, но мы рекомендуем носить маски, прививаться и соблюдать санитарные нормы», — сообщили в ведомстве.
В областном минздраве отметили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась. Ежедневно в регионе фиксируют порядка 250 случаев заражения, для больных заготовлен коечный фонд на 730 мест, из них 39% коек остаются свободными.