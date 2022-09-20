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Глава комитета Госдумы по обороне разъяснил нормы о мобилизации в России

Вчера, 19:49
Фото: 1MI
Он заявил, что всеобщей мобилизации не будет. При этом допустил введение военного положения на приграничных территориях.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, комментируя новые поправки к УК РФ о военной службе, заявил «Парламентской газете», что всеобщая мобилизация в России не планируется.

«Неоправданны [опасения] абсолютно. Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация», — заявил Картаполов.

При этом он допустил, что в отдельных регионах может быть введено военное положение.

«Самый близкий аналог — режим контртеррористической операции, который во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях», — сказал он.

По его мнению, такое положение может быть введено в приграничных Украине регионах. В случае введения такого положения власть в этих регионах перейдет к военной администрации, может быть введет комендантский час и запрет въезда-выезда.

Напомним, ранее Госдума одобрила во всех чтениях законопроект, вводящий поправки к Уголовному кодексу РФ. В частности, они вводят в кодекс понятия «военное время», «военное положение», «мобилизация». Вводятся новые статьи о добровольной сдаче в плен и мародерстве, существенно ужесточаются наказания за дезертирство и другие нарушения существующих законов о военной службе.

#Екатерина Чаплинская#Политика#Новости#Мобилизация
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