Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, комментируя новые поправки к УК РФ о военной службе, заявил «Парламентской газете», что всеобщая мобилизация в России не планируется.
«Неоправданны [опасения] абсолютно. Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация», — заявил Картаполов.
При этом он допустил, что в отдельных регионах может быть введено военное положение.
«Самый близкий аналог — режим контртеррористической операции, который во время первой и второй чеченских войн объявлялся на приграничных территориях», — сказал он.
По его мнению, такое положение может быть введено в приграничных Украине регионах. В случае введения такого положения власть в этих регионах перейдет к военной администрации, может быть введет комендантский час и запрет въезда-выезда.
Напомним, ранее Госдума одобрила во всех чтениях законопроект, вводящий поправки к Уголовному кодексу РФ. В частности, они вводят в кодекс понятия «военное время», «военное положение», «мобилизация». Вводятся новые статьи о добровольной сдаче в плен и мародерстве, существенно ужесточаются наказания за дезертирство и другие нарушения существующих законов о военной службе.