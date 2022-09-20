Госдума планирует ужесточить наказание за сдачу в плен и дезертирство

Кроме того, ужесточается наказание по уголовным статьям о дезертирстве (338 УК), уклонении от службы (339 УК), нарушении правил боевого дежурства, пограничной, караульной службы и патрулирования (340, 341, 342 и 344 УК), утрате, уничтожении или повреждении военного имущества (346, 347 и 348 УК) в условиях военного времени.

Новый законопроект внесла группа депутатов из «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей», а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди. Он был принят во всех чтениях сегодня, 20 сентября. Любопытно, что документ имеет статус поправок к уже принятому в первом чтении в июле законопроекту, не имеющему отношения к спецоперации (о замене части отбытого наказания более мягким). Таким образом серьезные поправки к УК провели в Госдуму в предельно сжатые сроки.