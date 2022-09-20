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Госдума планирует ужесточить наказание за сдачу в плен и дезертирство

Вчера, 11:26
Фото: 1MI
В Уголовном кодексе РФ собираются ужесточить наказание за действия «в период мобилизации или военного положения, в военное время».

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который существенно ужесточает наказания по ряду статей, касающихся военной службы. Поправки приняли в экстренном режиме, вскоре их рассмотрит Совет Федерации, сообщают «Новые известия».

Законопроект предполагает введение новых статей УК, а также ужесточения наказание по некоторым уже существующим. Причем понятие «военного времени» в качестве отягчающего обстоятельства тоже является новшеством.

Вводятся статьи:

  • о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1 УК), предполагает от 3 до 10 лет лишения свободы.
  • о мародерстве (ст. 356.1 УК), предполагает до 15 лет колонии.
  • о нарушении условий госконтрактов в оборонной сфере (ст. 201.2, 201.3, 285.5, 285.6 УК), предполагают до 10 лет лишения свободы.

Предлагается также введение наказания за отказ от исполнения приказов в период военного положения или ведения боевых действий — за это будет грозить до трех лет колонии по ч. 2.1 ст. 332 УК.

Законопроект также ужесточает наказание в период мобилизации и военного положения по статье о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК). Максимальное наказание по этой статье вырастет с 5 до 10 лет (за срок оставления части от месяца и более).

Кроме того, ужесточается наказание по уголовным статьям о дезертирстве (338 УК), уклонении от службы (339 УК), нарушении правил боевого дежурства, пограничной, караульной службы и патрулирования (340, 341, 342 и 344 УК), утрате, уничтожении или повреждении военного имущества (346, 347 и 348 УК) в условиях военного времени.

Новый законопроект внесла группа депутатов из «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Новых людей», а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди. Он был принят во всех чтениях сегодня, 20 сентября. Любопытно, что документ имеет статус поправок к уже принятому в первом чтении в июле законопроекту, не имеющему отношения к спецоперации (о замене части отбытого наказания более мягким). Таким образом серьезные поправки к УК провели в Госдуму в предельно сжатые сроки.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Спецоперация#Законопроект#Госдума РФ#Уголовный кодекс
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