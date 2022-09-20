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После «бабьего лета» в Омске может резко стартовать отопительный сезон

Вчера, 16:15
Фото: 1MI

Отопительный сезон в Омске могут запустить до конца недели

В четверг состоится заседание штаба, где определят окончательную дату запуска тепла.

Сейчас в Омске держится почти летнее тепло, но уже с пятницы начнется похолодание, а в воскресенье ожидается всего +10 градусов, ночью +4. Отопительный сезон планировали запустить после 20 сентября, период короткого «бабьего лета» его немного сдвинул.

Точной даты запуска тепла нет, однако в департаменте городского хозяйства Городу55 сообщали, что в четверг, 22 августа, состоится заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, на котором, вероятно, будет принято решение.

Судя по прогнозу погоды, отопление могут начать запускать уже в пятницу и выходные. 

Напомним, что по прогнозам портала Ventusky.com, в конце сентября в Омской области ожидается даже первый снег. 

Стало известно, когда в Омске выпадет первый снег
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Отопление
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