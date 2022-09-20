После «бабьего лета» в Омске может резко стартовать отопительный сезон

Сейчас в Омске держится почти летнее тепло, но уже с пятницы начнется похолодание, а в воскресенье ожидается всего +10 градусов, ночью +4. Отопительный сезон планировали запустить после 20 сентября, период короткого «бабьего лета» его немного сдвинул.