После «бабьего лета» в Омске может резко стартовать отопительный сезон

Сейчас в Омске держится почти летнее тепло, но уже с пятницы начнется похолодание, а в воскресенье ожидается всего +10 градусов, ночью +4. Отопительный сезон планировали запустить после 20 сентября, период короткого «бабьего лета» его немного сдвинул.
Точной даты запуска тепла нет, однако в департаменте городского хозяйства Городу55 сообщали, что в четверг, 22 августа, состоится заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду, на котором, вероятно, будет принято решение.
Судя по прогнозу погоды, отопление могут начать запускать уже в пятницу и выходные.
Напомним, что по прогнозам портала Ventusky.com, в конце сентября в Омской области ожидается даже первый снег.