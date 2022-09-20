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Стало известно, когда в Омске выпадет первый снег

Вчера, 06:12
Фото: 1MI

В конце сентября в омской области резко похолодает и может выпасть снег

Прогноз погоды по версии портала Ventusky.com.

В конце сентября, примерно во время начала отопительного сезона, в Омской области выпадет первый снег. Такой прогноз появился на портале Ventusky.com. Предполагается, что первый снег может выпасть уже через неделю, 27 сентября.

Фото: www.ventusky.com

В этот день на севере региона ожидаются сильные дожди и похолодание до нуля, что спровоцирует снегопады. Осадки выпадут на уровне 3 см.

На последующий день, 28 сентября, снегопады продолжатся, также только на севере региона. На остальной части Омской области до конца сентября не будет даже дождей. А вот 29 сентября снег ожидается даже на юге региона.

Дневная температура в эти дни не поднимется выше +10 градусов (на юге — до +15 градусов), а ночью вовсе упадет до -3 градусов.

Фото: www.ventusky.com
#Омск#Город#Новости#Омская область#Снег#Осадки#Похолодание#Зима#Ольга Акамова
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