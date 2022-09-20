В конце сентября, примерно во время начала отопительного сезона, в Омской области выпадет первый снег. Такой прогноз появился на портале Ventusky.com. Предполагается, что первый снег может выпасть уже через неделю, 27 сентября.
В этот день на севере региона ожидаются сильные дожди и похолодание до нуля, что спровоцирует снегопады. Осадки выпадут на уровне 3 см.
На последующий день, 28 сентября, снегопады продолжатся, также только на севере региона. На остальной части Омской области до конца сентября не будет даже дождей. А вот 29 сентября снег ожидается даже на юге региона.
Дневная температура в эти дни не поднимется выше +10 градусов (на юге — до +15 градусов), а ночью вовсе упадет до -3 градусов.