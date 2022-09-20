Трагический инцидент произошел в Городке Нефтяников на прошлых выходных. Геннадий приехал туда в гости к другу. Поздно вечером они шли по улице Энтузиастов. В одном из дворов раздавались крики испуганной женщины, которую избивал, как выяснилось потом, муж.
Геннадий не смог пройти мимо этой отвратительной сцены и заступился за совершенно постороннюю для него женщину, попросив домашнего тирана остановиться. Тот, рассвирепев, накинулся на него, достал нож и ударил в сердце. И скрылся.
Убийцей оказался 29-летний рецидивист. В отношении него в Следственном комитете региона уже возбудили уголовное дело.
Раненный им молодой человек скончался почти сразу. Ему был всего 21 год. У него остался маленький сын.
Ставший свидетелем трагедии друг Геннадия вспоминает, что все произошло в считанные минуты, почти в полной темноте. Сейчас он находится в шоковом состоянии и пока не готов подробно рассказывать о случившемся.
Жена погибшего нашла в себе силы и пообщалась с Городом55.
«Мы познакомились лет пять назад в компании общих друзей и с тех пор не расставались, — говорит Анна. — Я полюбила его за необыкновенную доброту и отзывчивость. Он всегда всем помогает. Геннадий — сирота, вырос без родителей. Но приемная мама, которая забрала его в свою семью, воспитала моего супруга хорошо. Он был очень заботливым и любящим. Старался, чтобы у нас с сыном было все необходимое. Учился в колледже на программиста, а в свободное время постоянно работал — чтобы мы ни в чем не нуждались. Брался за любую работу. Не мог пройти мимо несправедливости. Когда они с друзьями видели на улице, кого-то, кто попал в беду, обязательно подойдут, спросят, чем помочь. Я понимаю, что в той ситуации он просто не мог поступить иначе. Оправдываю ли я это? Нет!» (Плачет.)
По словам Анны, она даже не знает, кому именно ее супруг спас жизнь ценой своей. Эта женщина даже не попыталась ее найти, чтобы поблагодарить. Впрочем, это, конечно, не вернет погибшего родным.
«Геннадий очень любил сына. Он — его точная копия. Папа пытался дать ему то, чего у него самого не было в детстве. Мечтал накопить денег и подарить ему большую игрушечную машину. Вообще, автомобили были его страстью. Они с друзьями покупали старые авто и сами приводили их в порядок. Последнюю машину только купили, даже не успел восстановить».
Благодаря легкому характеру у Геннадия было множество друзей, они сейчас помогают с организацией похорон. На эту беду откликнулись и простые омичи, которые узнают, нужна ли маме, оставшейся с маленьким сыном без кормильца, какая-то помощь.
«Я ничего не приму, — отрезает Анна. — У меня есть родители, друзья. Мы со всем справимся сами».
Пресс-служба СУ СК России по Омской области:
«По версии следствия, около двух часов ночи 17 сентября 2022 года потерпевший вместе с другом, увидев на улице плачущую женщину, заступились за нее перед ее супругом. В ходе конфликта супруг женщины ударил ножом в грудь потерпевшего, причинив смертельное ранение. С места преступления изъят нож, а также другие предметы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления».