Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омской области восемь часов тушили крупный лесной пожар

Вчера, 08:53
Фото: 1MI

В Омской области на выходных произошло два лесных пожара

Возгорания случились в Называевском районе. Один из пожаров тушили восемь часов.

В Омской области на прошлых выходных произошли два лесных пожара. Они возникли на территории Называевского района. Первый пожар разгорелся в субботу, его тушили семь человек. А в воскресенье вспыхнул огонь в лиственном лесу. Пожар обнаружили лесные инспекторы во время патрулирования.

Бригада лесхоза из пяти человек тушила возгорание в течение восьми часов. Потушить горящий лес удалось только к вечеру. В обоих случаях из-за сухой, жаркой и ветреной погоды пришлось задействовать много техники – тракторы, автомобили, УАЗы, а также ранцевые огнетушители и воздуходувки.

#Общество#Новости#Омская область#Лесной пожар#Вероника Жукова
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10