В Омской области восемь часов тушили крупный лесной пожар

В Омской области на прошлых выходных произошли два лесных пожара. Они возникли на территории Называевского района. Первый пожар разгорелся в субботу, его тушили семь человек. А в воскресенье вспыхнул огонь в лиственном лесу. Пожар обнаружили лесные инспекторы во время патрулирования.
Бригада лесхоза из пяти человек тушила возгорание в течение восьми часов. Потушить горящий лес удалось только к вечеру. В обоих случаях из-за сухой, жаркой и ветреной погоды пришлось задействовать много техники – тракторы, автомобили, УАЗы, а также ранцевые огнетушители и воздуходувки.