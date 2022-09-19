В Омской области восемь часов тушили крупный лесной пожар

В Омской области на прошлых выходных произошли два лесных пожара. Они возникли на территории Называевского района. Первый пожар разгорелся в субботу, его тушили семь человек. А в воскресенье вспыхнул огонь в лиственном лесу. Пожар обнаружили лесные инспекторы во время патрулирования.