Менеджер омской компании обманывала клиентов на аренде коттеджей

28-летняя омичка обманом выманила у клиентов фирмы крупную сумму денег. Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Дознаватели выяснили, что девушка работала менеджером по подбору клиентов по найму коттеджей. Используя служебное положение, она решила похитить у клиентов деньги. В переписке заверила их, что выбранные ими на определенные даты коттеджи свободны и, чтобы их забронировать, нужно внести предоплату в размере 50% от суммы найма. Хотя в в ее обязанности не входили прием платежей и заключение договоров с клиентами.
В итоге четверо потерпевших перечислили на банковскую карту фигурантки 19 тысяч рублей. После этого мошенница скрылась, перестала отвечать на звонки и потратила всю сумму на личные нужды.
На обвиняемую завели уголовное дело за мошенничество. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 93 в Центральном судебном районе Омска. Отметим, что фигурантка признала свою вину и вернула причиненный ущерб.