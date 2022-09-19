Менеджер омской компании обманывала клиентов на аренде коттеджей

Дознаватели выяснили, что девушка работала менеджером по подбору клиентов по найму коттеджей. Используя служебное положение, она решила похитить у клиентов деньги. В переписке заверила их, что выбранные ими на определенные даты коттеджи свободны и, чтобы их забронировать, нужно внести предоплату в размере 50% от суммы найма. Хотя в в ее обязанности не входили прием платежей и заключение договоров с клиентами.