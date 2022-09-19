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Менеджер омской компании обманывала клиентов на аренде коттеджей

Вчера, 09:59
Фото: 1MI
Девушка указала клиентам реквизиты своей банковской карты.

28-летняя омичка обманом выманила у клиентов фирмы крупную сумму денег. Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Дознаватели выяснили, что девушка работала менеджером по подбору клиентов по найму коттеджей. Используя служебное положение, она решила похитить у клиентов деньги. В переписке заверила их, что выбранные ими на определенные даты коттеджи свободны и, чтобы их забронировать, нужно внести предоплату в размере 50% от суммы найма. Хотя в в ее обязанности не входили прием платежей и заключение договоров с клиентами.

В итоге четверо потерпевших перечислили на банковскую карту фигурантки 19 тысяч рублей. После этого мошенница скрылась, перестала отвечать на звонки и потратила всю сумму на личные нужды. 

На обвиняемую завели уголовное дело за мошенничество. На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 93 в Центральном судебном районе Омска. Отметим, что фигурантка признала свою вину и вернула причиненный ущерб.

#Ольга Цветатий#Кража#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Мошенничество
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