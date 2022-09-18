Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гостеприимная дочь. Омичка лишилась накоплений и драгоценностей

18 сентября 04:45
Фото: 1MI

Приятель дочери похитил у омички 215 тыс руб

Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась 36-летняя омичка, заявила о краже имущества из квартиры. Дом находится на улице Менделеева, что в Советском округе. В пресс-службе правоохранителей рассказали подробности истории.

Заявительница с супругом были на отдыхе, в квартире осталась 16-летняя дочь. Родители вернулись домой, обнаружили пропажу золотой цепочки и денег из шкатулки. Общая сумма ущерба — 215 тысяч рублей.

Силовики опросили дочь. Выяснилось, к ней в гости приходил 21-летний молодой человек. Его задержали по месту жительства. Ранее парень уже был судим за кражу и мошенничество.

В квартире подозреваемого нашли золотую цепочку и оставшиеся две тысячи рублей. Остальные средства он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Уголовное дело#Кража
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10