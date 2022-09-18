Гостеприимная дочь. Омичка лишилась накоплений и драгоценностей

В полицию обратилась 36-летняя омичка, заявила о краже имущества из квартиры. Дом находится на улице Менделеева, что в Советском округе. В пресс-службе правоохранителей рассказали подробности истории.
Заявительница с супругом были на отдыхе, в квартире осталась 16-летняя дочь. Родители вернулись домой, обнаружили пропажу золотой цепочки и денег из шкатулки. Общая сумма ущерба — 215 тысяч рублей.
Силовики опросили дочь. Выяснилось, к ней в гости приходил 21-летний молодой человек. Его задержали по месту жительства. Ранее парень уже был судим за кражу и мошенничество.
В квартире подозреваемого нашли золотую цепочку и оставшиеся две тысячи рублей. Остальные средства он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.