В Омске заработала одна из пяти ярмарок с фермерскими продуктами

В Омске открылась первая фермерская ярмарка. Она расположилась по адресу улица Волховстроя, 88. Омичи смогут купить на ярмарке сезонные овощи, куриное мясо, яйца, а также мед и козье молоко.
Планируется, что в городе откроются еще четыре подобных ярмарки. Они расположатся по адресам улица 21-я Амурская, 20б, Лесной проезд, 11, Завертяева, 9/15 и Гуртьева, 22. Получить торговое место можно бесплатно.
Время работы ярмарок – с 9:00 до 15:00. Планируется, что они будут работать до конца октября. При необходимости их сроки проведения продлят.