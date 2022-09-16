Мошенники под видом сотрудников омской мэрии выманили деньги у директора школы

На этот раз мошенникам удалось обмануть директора одной из омских школ. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником омской мэрии и сказал, что вскоре школу ожидает проверка. В составе комиссии будут два представителя департамента образования Омска и шесть проверяющих из Москвы.
Сначала злоумышленник предложил самостоятельно накрыть директору чайный стол, а затем перезвонил и сообщил, что сам организовал доставку продуктов и шести подарочных пакетов для гостей из Москвы.
В итоге мошенник сказал директору отправить ему на электронный кошелек 50 тысяч рублей. Поручить это дело женщина решила одному из преподавателей. Когда та в салоне сотовой связи переводила деньги, ее остановил незнакомый мужчина. Уже после этого потерпевшая позвонила в департамент образования и выяснила, что никакой проверки не ожидается.
В итоге сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Следователем заведено уголовное дело за мошенничество. Личность мошенника устанавливается.