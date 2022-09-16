Мошенники под видом сотрудников омской мэрии выманили деньги у директора школы

В итоге мошенник сказал директору отправить ему на электронный кошелек 50 тысяч рублей. Поручить это дело женщина решила одному из преподавателей. Когда та в салоне сотовой связи переводила деньги, ее остановил незнакомый мужчина. Уже после этого потерпевшая позвонила в департамент образования и выяснила, что никакой проверки не ожидается.