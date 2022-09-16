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Мошенники под видом сотрудников омской мэрии выманили деньги у директора школы

16 сентября 13:36
Фото: 1MI
Злоумышленник попросил деньги, чтобы оплатить подарки для комиссии из Москвы.

На этот раз мошенникам удалось обмануть директора одной из омских школ. Подробности сообщили в пресс-службе областного УМВД России. 

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником омской мэрии и сказал, что вскоре школу ожидает проверка. В составе комиссии будут два представителя департамента образования Омска и шесть проверяющих из Москвы. 

Сначала злоумышленник предложил самостоятельно накрыть директору чайный стол, а затем перезвонил и сообщил, что сам организовал доставку продуктов и шести подарочных пакетов для гостей из Москвы. 

В итоге мошенник сказал директору отправить ему на электронный кошелек 50 тысяч рублей. Поручить это дело женщина решила одному из преподавателей. Когда та в салоне сотовой связи переводила деньги, ее остановил незнакомый мужчина. Уже после этого потерпевшая позвонила в департамент образования и выяснила, что никакой проверки не ожидается.

В итоге сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Следователем заведено уголовное дело за мошенничество. Личность мошенника устанавливается.

#Ольга Цветатий#Кража#Новости#Омск#Омская область#Уголовное дело#Мошенники
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