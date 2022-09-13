Стало известно, кто стал новым ректором ОмГТУ

Накануне, 12 сентября, пресс-служба Минобрнауки сообщила о назначении нового ректора Омского государственного технического университета (ОмГТУ).
Соответствующий приказ в ведомстве подписали 5 сентября. Дмитрий Маевский стал ректором спустя полтора года. В марте 2021 он победил на выборах и с тех пор занимал должность исполняющего обязанности ректора.
Дмитрий Маевский окончил ОмГТУ в 1997 году. В 2006 году он получил степень кандидата экономических наук, а в 2010 году – ученое звание доцента. Является автором 44 научных статей. Он работает в ОмГТУ с 2016 года. До этого Маевский руководил Университетом дизайна и технологий (бывший ОГИС), который в дальнейшем объединили в ОмГТУ.