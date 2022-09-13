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Стало известно, кто стал новым ректором ОмГТУ

13 сентября 04:20
Фото: пресс-служба ОмГТУ

Дмитрия Маевского назначили на пост ректора ОмГТУ

Спустя полтора года после выборов Дмитрий Маевский возглавил вуз.

Накануне, 12 сентября, пресс-служба Минобрнауки сообщила о назначении нового ректора Омского государственного технического университета (ОмГТУ). 

Соответствующий приказ в ведомстве подписали 5 сентября. Дмитрий Маевский стал ректором спустя полтора года. В марте 2021 он победил на выборах и с тех пор занимал должность исполняющего обязанности ректора.

Дмитрий Маевский окончил ОмГТУ в 1997 году. В 2006 году он получил степень кандидата экономических наук, а в 2010 году – ученое звание доцента. Является автором 44 научных статей. Он работает в ОмГТУ с 2016 года. До этого Маевский руководил Университетом дизайна и технологий (бывший ОГИС), который в дальнейшем объединили в ОмГТУ.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Дмитрий Маевский#Вуз#Ректор
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