Стало известно, кто стал новым ректором ОмГТУ

Дмитрий Маевский окончил ОмГТУ в 1997 году. В 2006 году он получил степень кандидата экономических наук, а в 2010 году – ученое звание доцента. Является автором 44 научных статей. Он работает в ОмГТУ с 2016 года. До этого Маевский руководил Университетом дизайна и технологий (бывший ОГИС), который в дальнейшем объединили в ОмГТУ.