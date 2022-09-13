«Оша» продала компании из Иркутска товарный знак «Адмирал Колчак»

Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал Колчак» зарегистрировано в Иркутске и занимается производством пива. Его название и интерес к одноимённому товарному знаку легко объяснить: именно в Иркутске, на льду Ангары, Александра Колчака расстреляли в начале 1920 года.