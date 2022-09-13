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«Оша» продала компании из Иркутска товарный знак «Адмирал Колчак»

13 сентября 11:56
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Цена сделки составила почти 150 тысяч рублей.

Товарный знак, связанный с именем Верховного правителя России, поменял владельца. По информации Города55, это произошло по итогам открытых торгов: исполняющая обязанности конкурсного управляющего компании «Оша» Лина Епифанова одобрила переход товарного знака «Адмирал Колчак» к ООО с тем же названием. Цена сделки - 146 тысяч рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Адмирал Колчак» зарегистрировано в Иркутске и занимается производством пива. Его название и интерес к одноимённому товарному знаку легко объяснить: именно в Иркутске, на льду Ангары, Александра Колчака расстреляли в начале 1920 года.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Александр Колчак
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