В летевший из Омска в Сургут самолет попала птица

Самолет, который прибыл из Омска в Сургут, оказался поврежден во время полета. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».
В воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр» попала птица. Во время послеполетного осмотра борта на носке воздушного заборника левого двигателя обнаружили недопустимую вмятину. Чтобы самолет снова допустили к полетам, было принято решение заменить поврежденную часть. Работы проведены и самолет вернули в эксплуатацию.
Напомним, что такой же инцидент произошел 8 июня. Тогда на корпусе самолета авиакомпании «Сибирь» нашли следы крови и перья, а на носовом обтекателе - вмятину.