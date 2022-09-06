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В летевший из Омска в Сургут самолет попала птица

6 сентября 08:47
Фото: 1MI
Поврежденную часть самолета заменили.

Самолет, который прибыл из Омска в Сургут, оказался поврежден во время полета. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаинцидент».

В воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр» попала птица. Во время послеполетного осмотра борта на носке воздушного заборника левого двигателя обнаружили недопустимую вмятину. Чтобы самолет снова допустили к полетам, было принято решение заменить поврежденную часть. Работы проведены и самолет вернули в эксплуатацию.

Напомним, что такой же инцидент произошел 8 июня. Тогда на корпусе самолета авиакомпании «Сибирь» нашли следы крови и перья, а на носовом обтекателе - вмятину.

Причиной задержки самолета в омском аэропорту стало столкновение с птицей
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#Ольга Цветатий#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Самолет#Авиакомпании
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