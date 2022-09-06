В летевший из Омска в Сургут самолет попала птица

В воздушное судно авиакомпании «ЮТэйр» попала птица. Во время послеполетного осмотра борта на носке воздушного заборника левого двигателя обнаружили недопустимую вмятину. Чтобы самолет снова допустили к полетам, было принято решение заменить поврежденную часть. Работы проведены и самолет вернули в эксплуатацию.