Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В мэрии Омска объяснили, почему жителей Чкаловска на три недели лишили горячей воды

11 сентября 12:08
Фото: 1MI
Проблему обещают решить к началу отопительного сезона.

В мэрии отреагировали на жалобу жителей дома № 12 по улице Пархоменко. Они сообщали о трехнедельном отсутствии горячей воды.

Коммуникации были ветхие и порядком износились, поэтому после профилактического отключения случилась авария на тепловом луче «По информации АО „РТС“ проводятся работы, к началу отопительного сезона все будет полностью восстановлено. На данный момент в доме ГВС восстановлено», — сообщает администрация Омска.

Напомним, ранее мы сообщали о грядущем отключении холодной воды для абонентов из Октябрьского округа.

#Общество#Город#Новости#Омск#Мэрия#Соцсети#Жалобы#Вода#Отключение воды
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10