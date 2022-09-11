В мэрии Омска объяснили, почему жителей Чкаловска на три недели лишили горячей воды

В мэрии отреагировали на жалобу жителей дома № 12 по улице Пархоменко. Они сообщали о трехнедельном отсутствии горячей воды.
Коммуникации были ветхие и порядком износились, поэтому после профилактического отключения случилась авария на тепловом луче «По информации АО „РТС“ проводятся работы, к началу отопительного сезона все будет полностью восстановлено. На данный момент в доме ГВС восстановлено», — сообщает администрация Омска.
Напомним, ранее мы сообщали о грядущем отключении холодной воды для абонентов из Октябрьского округа.